Virgin Radio, première radio musicale à lancer son effet Instagram

Avec l’effet "EyesLogo", la radio Pop Rock Electro met des étoiles Virgin Radio dans les yeux de son cœur de cible : les 25-34 ans, très présents sur Instagram "Cette fonctionnalité vient renforcer une présence dynamique sur ce réseau social devenu incontournable" explique la radio de Lagardère.

Aujourd’hui ,Instagram comptabilise plus d' un milliard d'utilisateurs dont les plus présents ont entre 25 et 34 ans...