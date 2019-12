Virgin Radio élue "Annonceur Médias de l’année"

La campagne "Ils ont fait leurs premiers pas sur Virgin Radio" a été pensée par l’agence La Chose. Originale et disruptive, elle visait à réaffirmer le positionnement de la station "Pop Rock Electro" en ciblant un public jeune. Avec cette campagne, Virgin Radio et La Chose ont invité le plus grand nombre à retomber en enfance le temps d’une chanson. Cette création met en scène des enfants à la ressemblance troublante avec Angèle, Jain, Ofenbach et The Pirouettes rejouant les clips en playback dans un décor enfantin inspiré du clip initial.

L’objectif visé par l’agence La Chose : "hacker" les recherches YouTube des fans des artistes imités dans la campagne en substituant la publicité classique du préroll par une version très inattendue du clip.