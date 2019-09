Vinyle Rock balance tous les styles de rock

Je suis un grand fan de vieux rock, explique d'emblée Martin, ce producteur de webradio basé au Québec. J’ai une collection de plus de 300 vinyles, d’où le nom de ma radio évidemment. J’étais lassé des radios de Classic Rock qui programmaient toujours les même titres. Je voulais faire une radio avec beaucoup plus de diversité : mettre tous les genres de rock, du Rock and Roll au hard rock, en passant par le rock francophone canadien et français."