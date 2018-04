Vincent Giret : "nous allons tester franceinfo sur le podcast"

LLPR - Justement, l’intégration dans l’offre de l’audiovisuel public profite avant tout à la radio...

VG - Certains pensaient que ce lancement allait abîmer la radio, alors que les chiffres démontrent le contraire : cela a clairement profité à la radio mais aussi au digital. Nous faisons une progression spectaculaire sur le numérique où l’on peut devenir le premier média d’ici deux ans. Sur ce point la fusion des rédactions numériques avec France Télévisions a donné des résultats spectaculaires en très peu de temps.



LLPR - Sur le numérique, avez-vous de nouveaux projets, notamment sur le "podcast native" ?

VG - On veut tester la pertinence de la marque Franceinfo sur le podcast. On a plusieurs projets avec plusieurs journalistes de la station, notamment Jérôme Colombain autour de l’innovation ou Ersin Leibovitch et Gérald Roux sur la musique. Nous avons des prototypes, et nous pourrions lancer une nouvelle offre de podcast "native" à la rentrée. Nous voulons clairement tester Franceinfo sur ce type de formats. D’ici là, nous allons lancer, dans quelques jours, un podcast anti-fake news "Les idées claires", en collaboration avec France Culture. Il s’agit de trouver une résonance scientifique en donnant la parole à un chercheur reconnu par ses pairs autour de trois questions sur le socle de la connaissance, ce qui fait consensus, ce qui fait débat.