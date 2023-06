VT Consult : un show radio unique en France

"Evan et la Tribu", c'est une équipe de 5 personnes (plus des auteurs) pour un show diffusé en France et en Belgique. De plus en plus de stations des Indés Radios leur font confiance (avec exclu géographique) avec des progressions d'audience incroyables sur la tranche d'Evan. La différence entre les radios s'opère clairement sur les contenus : "Evan et la Tribu, c’est un show permettant de rivaliser avec les grandes radios nationales. Idéal pour faire la différence sur un morning ou un drive.