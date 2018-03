Urban'Z Radio : toute la musique urbaine d'hier et d'aujourd'hui

La musique urbaine n'est pas si récente que ça. Elle est née dans une certaine mesure avec le jazz et la soul. Elle a grandi avec le hip hop puis le rap etc... C'est le reflet de cette histoire étalée sur de multiples de décennies qu'offre la webradio Urban'z radio, créée sur Radionomy par Franck, un quadra breton passionné de son urbain. Un programme hip hop, soul, funk, rnb, reggae, world qui fait partie du bouquet radio Zyvaprod , qui couvre de très nombreux genres musicaux Pop-Rock (avec radio The Rocker'Z Radio), Urbain/Hiphop/soul/raggae/jazz (avec Urban'Z Radio) et Electro/Deephouse/Lounge (avec Deepsound'Z Station)