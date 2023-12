Universal Production Music France reconduit son initiative 100% HER

Lancée en France en 2022 par l’équipe de production d’Universal Production Music, l’initiative 100% HER consiste à découvrir et valoriser des talents féminins pour leur permettre d’intégrer, à terme, l’équipe des compositeurs de la librairie musicale d’Universal Music Publishing Group. Reposant sur des valeurs d’excellence et d’inclusivité, 100% HER s’adresse aux compositrices-productrices autonomes, dotées de compétences créatives et techniques, désireuses de construire un réseau et une carrière dans l’activité d’illustration musicale.

L’appel à candidatures s’étend du 24 novembre 2023 au 15 février 2024. Les conditions de participation sont détaillées sur la page dédiée du site Universal Production Music France. La sélection et l’annonce des lauréates aura lieu courant mars 2024.