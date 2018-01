Une webradio consacrée aux 50 ans de Mai 68

On n'imagine pas le nombre de tubes produits dans les années 67, 68 et 69. Il y a évidemment l'année érotique de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, mais cette période de libération et de rébellion, forcément propice à la création, est très riche musicalement. C'est ce qui saute aux oreilles dès que l'on se connecte à 1968 webradio, lancée ce jeudi 4 janvier par Rénato Campi (ex-Sud Radio) sur la plate-forme de création gratuite de webradio Radionomy.

"Comme Mai 68, j'ai 50 ans cette année, explique Rénato. Je me suis demandé "qu'entendait-on à la radio cette année-là ?" Réponse : des événements et des tubes."