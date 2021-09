Une rentrée au sommet pour Radio Mont Blanc

Les “Super Lèves Tôt” reviennent avec François et Hugo, le nouveau visage de la matinale. Le duo anime la matinale sur un nouveau créneau : de 6h à 9h30. 30 minutes supplémentaires en direct pour être au plus proche des auditeurs et accueillir les acteurs du territoire en invités studio, avec la rédaction.

Parmi les autres nouveautés, la part belle à la mise en avant du territoire et ceux qui y vivent. Jessica se déplacera sur les événements du territoire pour les faire vivre de l’intérieur, à l’instar du direct réalisé pour le départ à vélo de la Compagnie des guides de Chamonix reliant symboliquement le sommet du Mont Blanc au sommet de la Tour Eiffel à l'occasion des 200 ans de la Compagnie.