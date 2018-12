Une récolte de jouets engagée par Nostalgie Belgique

Chaque jour, l’association Arc-en-ciel redistribue la récolte aux associations de la région visitée. Lydwine, animatrice sur Nostalgie Belgique, est allée à la rencontre de Marie-Hélène Bihain, la directrice des Glaieuls, un centre d'accueil pour les enfants en situation de crise. Si vos enfants font partie d’un mouvement de jeunesse, leur unité peut récolter un maximum de piles usagées et les apporter dans leur région. L’unité en rapportant le plus se verra remettre un chèque de 500 euros. Ce " Nostalgie Magic Tour " fait étape ce 4 décembre à Jambes, puis à Nivelle, à Tournai, à Anderlecht et à Rocourt.