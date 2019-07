Une radio temporaire pour le Festival International de Journalisme

"Couthures-sur-Radio" se positionne comme une radio éphémère au coeur du festival. Une antenne ouverte au public pour permettre de vivre au rythme du festival. Un studio pour offrir, aussi aux festivaliers et aux habitants, un espace de découverte du média radio, un lieu d’expression pour celles et ceux qui n’ont d’habitude pas accès au micro. 48 heures d’ateliers, d’émissions, de reportages et d’entretiens pour donner enfin la parole aux habitants de Couthures et de sa région mais également faire vivre l’événement, questionner ses thématiques et entendre ses invités.Une opération menée par Radio Parleur et Radio Campus dans le cadre du Festival international du journalisme organisé par Le Monde.