Une prépa gratuite pour devenir journaliste

Plus d’un tiers ont un échelon de bourse compris entre 4 et 7 – les plus élevés. Une majorité a des parents ouvriers, demandeurs d’emploi, agriculteurs ou employés. 20% des mères sont sans emploi, souvent femmes aux foyer. La formule a fait ses preuves : 80% de nos anciens travaillent désormais dans le journalisme. Entre la moitié et les deux tiers des étudiants intègrent chaque année une école de journalisme reconnue par la profession : CFJ, ESJ-Lille, IPJ, Sciences Po Paris, IFP, Celsa, CUEJ, IJBA à Bordeaux. La Chance intervient aussi dans des collèges et lycées afin de mieux faire connaître les métiers des médias et les parcours à suivre pour devenir journaliste.