Une nouvelle version pour l'Audemat DAB Probe

Également conçue pour une surveillance optimale de l'expérience utilisateur (QoE), l’Audemat DAB Probe affiche les MOT (diaporamas visuels), les DLS (Dynamic Label and Segment) et permet d'entendre et de voir à distance et en temps réel le même contenu que les auditeurs locaux. L’accès à distance se fait via une interface Web conviviale, et les alarmes peuvent être envoyées par e-mail ou par traps SNMP. "L’an dernier, grâce au large déploiement de la sonde Audemat, nous avons pu valider sa haute fiabilité et ses performances de décodage dans des conditions réelles « terrain ». Avec cette nouvelle version, nous renforçons la capacité d'analyse des signaux reçus tout en offrant aux utilisateurs une solution simple d'utilisation" a expliqué Philippe Missoud, chef de produit chez WorldCast Systems.