Une nouvelle matinale sur Nova dès ce lundi

Après le départ d'Edouard Baer (désormais sur France Inter), Radio Nova accueille, dès ce lundi, l'animatrice Marie Bonnisseau désormais aux commandes de ce créneau horaire. "De 7h à 9h, Nova retarde le réel et fait du réveil ton heure favorite. Un réveil onirique et musical. À la table du petit déjeuner, vous écoutez les rêves des autres, des histoires (presque) vraies, et les infos par Explicite. Nova, c'est ta radio de chevet. Pour que tu rêves encore (un peu)" explique ce soir la station. "Il y aura des histoires (presque) vraies et des blind-tests bruitistes. Les infos seront fournies par le média Explicite, qui creusera chaque jour un sujet en profondeur dans son Daily Explicite". Au milieu de la musique et de chroniques culturelles, des invités seront aussi interviewés par Marie Misset "en direct des transports en commun".