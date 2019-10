Une nouvelle implantation de RFI à Dakar

Coordonnée par Frédéric Garat, journaliste à RFI et ancien envoyé spécial permanent à Abidjan, la rédaction en mandingue compte 8 journalistes, 2 techniciens et un réseau de 8 correspondants. Deux journalistes en charge du magazine en peul complètent l’équipe et peuvent s’appuyer sur 4 correspondants dans la région. La rédaction en mandingue produit deux demi-heures de programmes d’information diffusés du lundi au vendredi à 8h00 et à 12h00 TU, ainsi qu’un magazine de 30 minutes pour les jeunes ("Alors, on dit quoi ?" en mandingue mais aussi en peul). Tout comme la version pour l’antenne en français de RFI, "Alors on dit quoi ?" est produit dans le cadre du projet "MédiaSahel" mené par CFI, l’agence de développement médias filiale du groupe France Médias Monde, à l’initiative de l’AFD.