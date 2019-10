Une nouvelle étape numérique pour Les Indés Radios

Alors que le mobile est, de loin, la première source d’écoute sur les supports multimédias, l’application Les Indés Radios poursuit son développement. Aujourd’hui l’application totalise à elle seule plus de 2.6 millions de téléchargements et accueille plus 300 webradios s’ajoutant aux 131 radios du Groupement. Pionnière des nouveaux usages à son lancement en 2012 et de la radio personnalisée lancée en 2016 (aujourd’hui près des d’un quart des utilisateurs utilisent cette fonction de personnalisation), l’application Les Indés Radios est allée plus loin avec la création récemment d’une nouvelle fonctionnalité. En effet, l’application permet de réécouter un titre qui vient d’être joué, d’écouter la playlist de tous les morceaux qu’on a précédemment réécoutés et d’écouter la playlist des titres les plus diffusés de chaque radio. Une nouvelle version de l’application sera également lancée d’ici la fin de l’année apportant plus d’ergonomie et de visibilité pour les radios (ajout d’un Mur des Radios, Fiche radio plus visible, Recherche plus visible, etc.).