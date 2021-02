Une nouvelle émission sur Rire & Chansons

Et pour cette nouvelle émission, un lundi par mois, "la radio du rire" diffusera le premier spectacle d’une des plus grandes stars françaises de l’humour. Lundi 8 février, Pierre Palmade sera à l’honneur avec son spectacle "Ma mère aime beaucoup ce que je fais", enregistré en 1989 et mis en scène par Sylvie Joly.

Les auditeurs seront aux premières loges pour (re)vivre la diffusion du spectacle en intégralité et réécouter en live les sketches cultes comme "Le Joint", "Le Colonel" ou encore "Le Voyou".