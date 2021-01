Une nouvelle "Semaine Green" à M6 Groupe

Cette année encore, RTL passe au vert et renforce sa mobilisation pour la planète. Information et programmes se mettent au diapason lors de cette semaine thématique consacrée à l’écologie. Objectif : sensibiliser et éclairer les auditeurs sur les enjeux environnementaux et les solutions pour préserver notre planète. Reportages, chroniques et nombreux invités seront aux couleurs de l’écologie et rythmeront les grandes sessions d’information dans RTL Matin, RTL Midi et RTL Soir.

Sur RTL.fr, les auditeurs pourront retrouver un dossier spécial "Semaine green" ou encore, réécouter les épisodes de "Ensuite", un podcast de Christelle Rebière et Catherine Mangin, qui met en lumière les nombreuses évolutions de notre société comme l’achat d’occasion, la révolution vélo ou le bien-être animal.