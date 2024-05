C'est la "Semaine de la lose" sur Mouv'

Au programme, cinq émissions avec un invité par jour pour faire honneur à l’autodérision dans la défaite. Quel est le loser qui sommeille en chacun d'eux ? Comment la défaite peut-elle être transformée ? C'est notamment ces questions qui y seront abordées. D’une défaite, on s’en souvient. Passés le ridicule ou la déception, elle fait partie du storytelling du sportif et sert parfois même à augmenter sa côte de popularité voire ses performances.

Cette "Semaine de la Lose" se revendique comme une "safeplace humoristique" dédiée aux athlètes pour évoquer avec eux et sans tabou leurs défaites et malaises, dédramatiser leurs contre-performances avec humour, autour de chroniques et anecdotes insolites, ambiance décontractée et rigolarde.