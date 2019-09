Une mobilité plus douce sur la RTBF

En télé, dans le 6-8 sur La Une, Julien Sturbois, Stéphane Piedboeuf, Amandine Eymard et Antoine Fleurus présenteront de nouvelles cartes où apparaîtront des indices de mobilité illustrant la facilité ou la difficulté des trajets sur les lignes de bus, de train et de tram/métro sur Bruxelles. Cette nouveauté est possible grâce aux données fournies par la startup bruxelloise Stoomlink qui collabore avec la RTBF et Keywall. Stoomlink est spécialiste dans la récolte et l’analyse de données d’opérateurs de transports. Elle développe une gamme de produits d’informations à destination des médias et d’entreprises désireuses de réaliser un shift vers plus de mobilité douce.