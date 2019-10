Une ministre à Radio Mont Blanc

"La radio des territoires du Mont-Blanc" accueille dans ses studios la ministre du travail, Muriel Pénicaud ce vendredi matin. C’est la première fois pour Radio Mont Blanc qu'un ministre vient s'exprimer et est interviewé par l'équipe journalistique dans ses studios. Dans le cadre de son déplacement en Haute-Savoie, l’ancienne DRH du Groupe Danone, interviendra en direct depuis les studios Radio Mont Blanc à Thyez et répondra aux questions des journalistes et auditeurs entre 8h15 à 8h30. Les auditeurs ont préalablement été invités à poser leurs questions à la ministre sur la page Facebook de la radio. Cette venue vient conclure une "Semaine spéciale emploi" sur Radio Mont Blanc.