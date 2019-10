Une levée de fonds de plus 1 M€ pour Audion

Cette levée de fonds, en seed, a été réalisée auprès de Founders Future, de Kima Ventures et de plusieurs business angels spécialisés dans l’adtech. Audion, qui travaille à la fois avec les agences (Havas Media, Dentsu Aegis, WPP, OMG, Publicis, …) et des éditeurs (streaming audio, replay radio, podcast natif) a réalisé un chiffre d’affaire de presque deux millions d’euros sur son premier exercice.

En France, le marché du podcast est en croissance de 25% par an avec plus de 5 millions d’auditeurs mensuels. Pourtant, aucun business model n’avait jusqu’ici été trouvé pour ce secteur en plein essor. Les éditeurs discutaient eux-mêmes avec les annonceurs pour sponsoriser leurs contenus un par un et les annonceurs devaient négocier avec chaque éditeur de podcast pour mettre en avant leurs produits. Audion crée un modèle de publicité automatisée et personnalisée qui correspond à une nouvelle manière de consommer le contenu audio.