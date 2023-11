Audion signe un partenariat publicitaire avec Studio Minuit

"Nous sommes heureux chez Audion d’annoncer notre partenariat avec Studio Minuit, acteur qui donne accès à des histoires vraies qui fascinent les audinautes. Leurs podcasts sont dès aujourd'hui disponibles sur l'ensemble des plateformes grâce à la solution Audion360. Une technologie permettant l'hébergement, la distribution et la monétisation de l'ensemble des podcasts de Studio Minuit en exclusivité" a, pour sa part, souligné Arthur Larrey, cofondateur Audion.

Basée à Paris, Londres et récemment à Milan, la société compte plus de 30 employés et travaille avec plus de 100 partenaires médias et plateformes et plus de 500 marques et agences.