Une exposition pour les 20 ans de Radio Larzac

Une exposition autour des photos et des visuels qui ont marqué ces 20 ans d’aventures et de rencontres, à commencer par la caravane, premier studio de Radio Larzac, un des symboles de cette aventure radiophonique. Vingt ans, c’est aussi un âge de la vie où on s’interroge sur son avenir : l’exposition est donc aussi un espace pour questionner le rôle des radios associatives aujourd’hui et pour collecter l'avis des auditeurs sur comment Radio Larzac peut construire les 20 prochaines années, de manière collective et participative.

Enfin, pour conclure l’exposition, le jeudi 21 décembre à 12h, l’émission "L’Actu sur un plateau" sera enregistrée en direct depuis la Maison de Ma Région à Millau.