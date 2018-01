Une étude sur les radios membres de la Ferarock

Ensemble, les radios de la Ferarock représente pus de 1000 bénévoles (une moyenne de 53 bénévoles par radio), un bassin de 7 millions d’habitants touché en France (source Insee), 90% des radios en "milieu urbain" mais pas forcément dans de grandes agglomérations, 85% des radios ont été créées avant 1989 (25% avant 1981). Les radios de la Ferarock emploient 56 salariés à temps plein début 2017 dont 32 en CDI (1.7 CDI / radio), ¼ des radios qui ne disposent que d’un seul salarié et 100% des radios mènent des projets d’éducation artistique et culturelle.

75% d’artistes émergents sont diffusés sur les antennes des radios. Plus de 2 500 albums différents figurent dans les classements de la Ferarock (synthèse mensuelle réalisée à partir des 100 artistes les plus diffusés sur l’ensemble des radios) et 43 nouveautés en moyenne sont introduites chaque mois dans les classements. Enfin, pour 34% des artistes issus des classements, il s’agit d’un premier album.