Une émission spéciale "Grosses Têtes" en hommage à Pierre Benichou

Grand journaliste de presse écrite, il a été un personnage incontournable des Grosses Têtes d’abord aux côtés de Philippe

Bouvard dans les années 80, puis dans la bande de Laurent Ruquier depuis 2014 sur RTL. "C’est un monument du journalisme, de la radio et de la télévision qui s’en va. Il faisait rire les plus jeunes depuis Coluche qui lui rendait déjà hommage jusqu’à aujourd’hui" a indiqué Laurent Ruquier. "Merci Pierre de nous avoir tant fait rire durant toutes ces années avec les Grosses Têtes" a souligné Régis Ravanas, Directeur Général des activités audio du groupe M6. "Il avait la panoplie de la grosse tête idéale : grande culture, autodérision, sens du spectacle et capacité d’improvisation hors-pair" a, pour sa part, expliqué, Gauthier Hourcade, directeur des programmes de RTL