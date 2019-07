Une émission commune sur France Inter et La Première

"Par Jupitour,". C'est le titre de cette émission spéciale, allusion à la quotidienne "Par Jupiter" diffusée sur France Inter. Cette émission spéciale sera diffusée simultanément sur La Première (RTBF) et France Inter (Radio France) ce samedi 6 juillet 2019 de 11h à midi, juste avant le départ à Bruxelles du Tour de France. En direct de la Place Royale, "Par Jupitour" sera animée par Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice avec Hippolyte Girardot et Frédéric Fromet.Soulignons que France Inter produira une seconde émission spéciale de "On va déguster", ce dimanche 7 juillet, à 11h en direct du Parc de Bruxelles avec François-Régis Gaudry avec ses invités et ses chroniqueurs.