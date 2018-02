Une décision qui inquiète les radios associatives de PACA

"Cette décision unilatérale met en péril non seulement le développement, mais aussi la continuité d’un service de qualité apprécié par les millions d’auditeurs de la Région" explique un communiqué de la Fédération des Radios Associatives du Sud-Est. Alors que de nombreuses communes réduisent – si ce n’est suppriment – leurs aides aux radios locales, "cette décision brutale et incompréhensible de la Région met en péril le fragile équilibre économique de ces multiples associations locales, présentes, pour beaucoup, sur le terrain depuis plus de 30 ans. Des emplois aidés ne pourront pas être renouvelés, des jeunes en formation ne pourront pas être recrutés pour remplacer les salariés partant à la retraite, cette décision est aussi une mauvaise décision pour l’emploi régional".