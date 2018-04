Une audience cumulée de 27% pour Radio France

Vaisseau amiral de l'entreprise : France Inter. Le 7/9 fidélise 3.9 millions d’auditeurs. France Inter s'impose également sur le 12/14 et le 18/20 et confirme sa position de leader sur les grands carrefours stratégiques. Ecoutée par 6 137 000 auditeurs, soit 11.3% d’audience cumulée, la station réalise son 2e meilleur score historique. Elle enregistre également 33 millions de podcasts téléchargés en mars 2018. France Culture maintient des niveaux d’audience élevés avec 1 192 000 auditeurs quotidiens, soit 2.2% d’audience cumulée. La chaine accélère sa transformation numérique sur tous les indicateurs. Aux audiences hertziennes s’ajoutent des records d’audiences numériques avec notamment 23.1 millions téléchargements de podcasts en mars (+38% en 1 an).