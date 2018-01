Une Masterclass sur les secrets de Adobe Audition

Apprenez comment utiliser l'éditeur audio Adobe Audtion pour éditer et produire de super sons ! Cette session, présentée par Mike Russell de Music Radio Creative, vous permettra de découvrir une multitude de techniques de production audio. Mike Russel vous présentera aussi de nombreux conseils et astuces pour éditer vos productions et le meilleur moyen pour construire des sessions multipistes. Vous pourrez également réaliser de superbes effets, modifier vos réglages pour améliorer la qualité de vos jingles. Vous apprendrez enfin comment produire des podcasts dans Adobe Audition, avec une partie spéciale consacrée la production de podcasts.Téléchargez votre badge d'accès gratuit ICI