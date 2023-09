Une 6e édition pour le Paris Podcast Festival

Fondé en 2018, le Paris Podcast Festival est organisé par l'association Les Écouteurs, hébergé et co-produit par La Gaîté Lyrique et se positionne comme le premier festival entièrement dédié à tous les genres de podcast natif. Il a pour vocation de rassembler chaque année toutes les personnes passionnées par le podcast, et les curieuses et curieux en soif de découvertes et de nouvelles rencontres, en croisant tous les genres et les formats. Événement grand public et rendez-vous annuel des pros du secteur, le Paris Podcast Festival cherche à décrypter les nouvelles tendances et à se rassembler autour d’un phénomène médiatique devenu véritable pratique culturelle...