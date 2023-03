Underscope lance son émission de radio sur Apple Music

"L'idée d'Underscope Radio est de partager nos plus belles trouvailles et donner ainsi un beau panorama de la bouillonnante scène française en ce moment" explique Brice Coudert. "Dans la masse de musique qui sort toutes les semaines, il devient de plus en plus difficile de digger de nouvelles sorties intéressantes. En écoutant Underscope radio, les auditrices et auditeurs vont pouvoir découvrir des morceaux qu'ils n'auraient pas forcément vu passer en temps normal. Se faire une culture musicale pointue en terme de musique électronique, être au courant de l'actualité de la scène française, découvrir des nouveaux genres et de nouveaux artistes... Voici ce que nous allons vous proposer à travers notre show mensuel".