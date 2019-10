Un saut à l'élastique en direct sur Radio Intensité

À Chartres (Eure-et-Loir), L'Odyssée (un complexe aquatique et patinoire le plus grand de France), fêtait récemment ses 10 ans. Un anniversaire que n'a pas manqué Radio Intensité, partenaire du complexe depuis son ouverture en 2009. Beaucoup d'animations au programme, dont un saut à l'élastique au-dessus du bassin olympique extérieur.

Jérôme, le matinalier de la radio d'Eure-et-Loir, à lancer un défi à ses auditeurs sur Facebook. : "500 Likes sur une vidéo, et je saute à l'élastique en direct sur Radio Intensité". Objectif atteint pour les auditeurs eulériens. Et aussi pour l'animateur...