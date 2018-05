VivaCité : 6 semaines pour se remettre au sport

L'animateur de VivaCité vient de se fixer un objectif ambitieux : se remettre au sport pour pouvoir courir 5 kilomètres, d’une traite, dans 6 semaines. En sera-t-il capable ? Pour mettre toutes les chances de son côté, il a trouvé un programme de remise en forme concocté par l’Adeps. Chaque semaine, il va tester un sport différent, sera encadré par un coach et suivra ses conseils sport et santé. Les auditeurs de VivaCité sont invités à le rejoindre. Alors que l’été approche, n’est-ce pas le moment des bonnes résolutions ? Celle notamment de reprendre une activité physique pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête… VivaCité lance donc le défi à tous et invite les auditeurs sélectionnés à participer avec Cyril à ses séances d’entraînement. Première le jeudi 17 mai : ce sera hockey.