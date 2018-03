Un salon du livre du journalisme à Tours

Organisé en partenariat avec la librairie La Boîte à livres, ce salon du livre du journalisme réunira donc une quarantaine d'auteurs et recevra notamment Kamel Daoud en invité d'honneur. Le public pourra rencontrer, entre 10h et 18h30, le 17 mars prochain. Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin pour "La Communauté" paru aux Éditions Albin Michel, Tristane Banon qui présentera "Prendre un papa par la main" aux Éditions Robert Laffont, Olivier Bellamy pour "Requiem pour un chat" aux Éditions Grasset. Patrick de Carolis pour "Les ailes intérieures" aux Éditions Plon, Aymeric Caron pour "Utopia XXI" paru aux Éditions Flammarion ou encore Michèle Cotta, Bernard Guetta, Aude Lancelin...Ce nouveau salon du livre du journalisme est organisé dans le cadre des Assises internationales du journalisme qui se dérouleront au centre des co,ngrès de Tours, le 14, 15 et 16 mars. La manifestation propose, chaque année, des ateliers, des débats et des événements comme la soirée de remise des prix des Assises, le 15 mars avec Thomas Sotto président du jury des Assises 2018, en présence de la Ministre de la Culture.