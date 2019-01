Un petit air de tango pour débuter 2019

Les valeurs de cet universitaire sont bien réelles : "Je pense qu'il faut travailler pour ce que l'on croit important et pas pour ce qu'on pense être populaire. " Référencée sur de nombreuses plate-formes et autres annuaires, Argentine Tango Radio a vite fait sa place auprès d'un public de spécialistes et vit sa petite vie tranquille. "Nos auditeurs sont des danseurs de tango argentin et, plus largement, des amoureux de l'âge d'or du tango, conclut Balasz. Ce qui suffit largement à son bonheur.