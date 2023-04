Un nouvel épisode "Des Ondes Vocast"

Dans cet épisode, Sam-Z s'entretient avec Julien Vigier sur sa passion pour la radio et son expertise en matière de programmation musicale. Il partage également son expérience en tant que directeur de radios et son retour récent au micro sur Nostalgie Sarthe.

En plus de cette interview exclusive, le podcast "Des Ondes Vocast" revient sur les Radiodays à Prague et donne la parole à Charles-Emmanuel Bon, nouveau Secrétaire Général de Radio France.

Olivier Oddou présente les dernières actualités du mois dernier, notamment une actualité chaude chez Radioplayer, et Rémy Bertholon fait le point sur l'identification des radios sur leur antenne. Enfin, Julien Vigier partage ses carnets d'écoute.