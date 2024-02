Paris Radio Show : comment la radio nous impacte ?

Les atouts d’aujourd’hui de notre média seront-ils les mêmes à la fin de cette prochaine décennie ou connaîtront-ils des évolutions naturelles ou forcées ? Dans cette conférence qui sera proposée au Paris Radio Show, il s’agira surtout de mettre en avant les forces de la radio. Le média demeure puissant dans le cœur des Français. De la plus petite à la plus grande, nous verrons comment la radio s’adapte pour coller à son temps et tenir sa position. Charles-Emmanuel Bon (Radio France), Marie Renoir-Couteau (Le Bureau de la Radio), Kim Beyns (NGroup) et Emmanuel Boutterin (SNRL) partageront leur constat et leur vision de l’avenir.Vous pouvez aussi découvrir le programme exhaustif du mardi 6 février ICI . La liste complète des exposants est accessible ICI . Le programme, minute par minute, de l'ensemble du Paris Radio Show est aussi en ligne LÀ