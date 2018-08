Un nouveau site web pour Radio Orient

Après avoir rénové ses studios parisiens et enregistré une hausse d'audience importante en Ile-de-France, Radio Orient se dote d’un nouveau site internet "afin de mieux répondre aux attentes des auditeurs". Plus convivial et plus intuitif le nouveau site web radioorient.com , réalisé en partenariat avec Radio King, se veut le lien avec ses auditeurs et ses partenaires. Il a pour ambition de mettre encore plus en avant sa production. La montée en charge se fera de façon progressive, mais il est déjà possible d’écouter non seulement le stream de la station, sur radioorient.com, mais aussi l’ensemble des journaux. Selon le dernier pointage de Médiamétrie, Radio Orient est écoutée, en France, par 119 000 auditeurs quotidiens (AC / période 2017 - 2018).Pour écouter Radio Orient sur smartphone, rendez-vous sur l'application Les Indés Radios.