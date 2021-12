Un nouveau numéro du podcast "Des Ondes Vocast"

Julien et Olivier passent enfin en revue le reste des événements passées et à venir de l'actu radio : les Jours de la Radio du Canada, les Assises de l'Audiovisuel Local, le salon Innov'Audio Paris et la Radio Week qui reviennent en décembre et janvier, et enfin, l'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui remplacera le CSA en janvier prochain.Dans la seconde partie "entretien", des Ondes Vocast reçoit Pierre Boucard, Directeur de la radio associative nantaise SUN, "Le SonUnique". Pierre fut aussi dans le passé Délégué National en charge du numérique au SNRL, l'un des deux syndicat des radios associatives en France. Pierre revient sur son parcours et sur celui de sa radio, et donne sa vision du paysage radiophonique et de ses challenges, notamment pour les radios associatives et sur tout ce qui touche à l'univers du numérique. Des Ondes Vocast est disponible sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Deezer et YouTube