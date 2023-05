Un nouvel épisode "Des Ondes Vocast"

Lionel Guiffant de RCS Europe, Olivier Ou Ramdane de Audiomeans, Caroline Jamet de Radio Canada, Eric Adelbrecht de MaRadio.be, François Carrier de l'association des radios communautaires du Québec, Matt Payton du RadioCentre, Darryl von Däniken de SwissRadio Days, Mario Cabañas de TargetSpot et Shoutcast, André Taliercio de Triton Digital et Bruno Tézenas du Montcel de Netia...Au total, dix experts de la radio partagent leur vision et leur actualité dans ce podcast . Ces rencontres ont eu lieu dans les couloirs des Radiodays, le mois dernier. Également au menu de ce nouveau numéro, un aperçu de RadioGPT