Un nouveau Top Horaire pour Africa Radio

"C’est la démarche de l’équipe New Tones qui nous a séduit" explique François Richard, le responsable de la production. "Ils se sont imprégnés de notre playlist des différentes influences musicales qui nous traversent, pour nous proposer plusieurs options. Et nous avons pu ainsi avancer ensemble jusqu’au résultat final". La radio a pu également assister aux séances d’enregistrement des choristes, ce qui facilite le travail commun.

Newtones est un studio basé en Suisse spécialisé dans la création sonore bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans. Pour le studio, la spécificité de la radio au regard des projets menés habituellement était un nouveau challenge à relever et une belle aventure.