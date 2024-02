Un nouveau "Live Alouette" à La Roche-sur-Yon

Cette fois-ci, Alouette a invité Mentissa, portée par les hits "Et bam" ou encore "Mamma Mia", extraits de son premier album "La vingtaine", certifié disque d'or, Broken Back, artiste au style singulier et aux mélodies envoûtantes, viendra captiver les auditeurs d’Alouette avec les chansons de son dernier album "Smile Again" aux sonorités folk-électro.

Santa, avec sa ballade "Popcorn salé" (plus de 10 millions de vues sur YouTube), est l’une des grandes révélations de la nouvelle scène française, elle sera affiche de ce premier "Live Alouette" 2024. Amir, dont le dernier single en collaboration avec Jason Derulo "Il y a" est l’un des tubes du moment, sera également sur scène alors qu’il est en pleine préparation de son prochain album.