Un message publicitaire plus adéquat au meilleur moment

Yospace a développé l’une des technologies les plus avancées en matière de "Server-Side Dynamic Ad Insertion" (SSDAI) qui permet un remplacement d’une publicité TV dans un flux de streaming. Le SSDAI est appelé à devenir le standard en matière d’intégration de spots publicitaires dans les flux de streaming premium. Concrètement, la technologie de Yospace permet de délivrer à l’utilisateur le message publicitaire le plus adéquat au meilleur moment et est d’ores et déjà exploitée par des groupes de médias majeurs tant en Europe qu’aux Etats-Unis et en Asie. Parmi ses clients actuels, Yospace compte notamment BT Sport, TV4, ITV ou encore Seven West Media.