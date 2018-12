Un jackpot de 6 100 euros gagné sur Kiss FM

Pour rappel, le principe du jeu est simple. Le matin, à 6h40 et 8h40 sur Kiss FM, il faut découvrir les 5 cartes d’un jeu de 52, piochées totalement au hasard. Dès qu’une carte est découverte l'auditeur remporte 100€ et si les 5 sont bonnes, c’est le jackpot. Chaque jour, le montant de la cagnotte augmente. Les auditeurs de Kiss FM ont mis plusieurs semaines avant de trouver la dernière combinaison. Le montant a donc battu des records. Bien entendu, Jean-Dominique est ravi de la somme remportée qui tombe à point nommé pour gâter ses proches pendant les fêtes. Jean-Dominique a expliqué avoir fait un tableau et noté toutes les cartes déjà données à l’antenne. Sa fidélité à donc été récompensée.



Depuis quelques jours, c’est une nouvelle combinaison de cartes qui est en place, une combinaison particulière puisque les 5 cartes ont été choisies par Patrick Bruel lors de son passage dans les studios de la radio... Le montant actuel a déjà dépassé les 1 200€