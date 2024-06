Kiss FM : un "Kiss FM Live" pour lancer la saison estivale

Ce 25 juin, les auditeurs de Kiss FM ont rendez-vous sur la plage Cousteau de Saint-Laurent-du-Var à l’occasion du Beach Sport Festival (une grande manifestation sportive ponctuée de deux concerts en plus du "Kiss FM Live" et dont Kiss FM est la radio partenaire : Gims le 9 juillet et une "Beach Party 80", le 2 juillet.

Ce mardi à partir de 20h, et après le set de DJ Greg Dianzmantes, 11 artistes vont se succéder sur la scène du "Kiss FM Live" : Pierre Garnier, Joseph Kamel, Keen V, Jeck, Eva, Eloïz, Ridsa, Helena, Celestal, Esmée et Lucenzo Les auditeurs de Kiss FM gagnent leurs invitations en écoutant Kiss FM via un numéro de téléphone indolore pour leur porte-monnaie puisque totalement gratuit.