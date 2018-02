Un concours de création sonore par Radio Campus Besançon

Le concours élargit ainsi son horizon et s'ouvre à l'international. Que vous soyez preneurs de sons novices ou aguerris, de Besançon ou d'ailleurs, Radio Campus Besançon attend des créations sonores de 3 minutes maximum. Ce concours aura lieu du 25 février au 3 juin prochain. La remise des prix aura lieu le mercredi 6 juin à la Maison Internationale à Besançon lors d'une soirée "20 ans sur écoute", soirée d’écoute collective où le public pourra découvrir les créations sonores des participants. Les oeuvres seront présentées à un jury de professionnels. À gagner notamment un enregistreur numérique Nagra Mezzo offert par Nagra Audio, un casque audio d’une valeur de 200 euros offert par la radio, un pack culture (Détonation, Livre dans la boucle, Festival de Musique) et des montres offerts par la Ville de Besançon et un prix offert par le FRAC Franche-Comté.