"Hauts les Talents !" avec France Bleu Picardie et France Bleu Nord

France Bleu Picardie et France Bleu Nord s'associent pour organiser "Hauts les Talents !" qui se présente comme le concours de la nouvelle scène de la chanson française des Hauts-de-France. Avec le soutien de France 3 Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Courrier Picard et la SACEM, la finale se déroulera le 11 juin.

Le 11 juin, ces quatre finalistes seront sur scène pour une soirée au Mégacité d'Amiens. Un jury de professionnels déterminera la révélation 2024 qui entrera en programmation sur les antennes de France Bleu Nord, France Bleu Picardie et fera l’objet d’une émission musicale sur France 3 Hauts-de-France.