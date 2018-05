Un concert NRJ Music Tour à Roubaix

"La plus grande tournée musicale gratuite en France" poursuit sa route et revient à Roubaix, le samedi 9 juin prochain. Pour la 5e année consécutive, NRJ offre aux Roubaisiens un show unique et gratuit, depuis la Grand Place à partir de 20h45 avec Kendji Girac, Tal, Keen'V, Julian Perretta, Slimane, Sound of Legend, Basaba, Jahyanai, Ben'Do et Sasha.