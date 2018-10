Un cluster de la radio à Montpellier

LLPR - La forme ?

VB - La cité créative nous offre l’opportunité de dédier un bâtiment - Les Ateliers FM - de plus de 1 000 m2 à ce cluster et surtout de l’étendre sur 4 000 m2. Il est destiné à toutes les structures qui ont l’audio comme core business : en premier lieu des radios, mais aussi les producteurs de podcasts et les acteurs technologiques. NETIA, l’éditeur de logiciels métiers de nombreuses radios nationales dans le monde, étant montpelliéraine à vocation à intégrer les lieux, parmi les premiers utilisateurs. Les entreprises pourront collaborer et mutualiser leurs moyens autant qu’elle le souhaitent. Notre objectif est de renforcer l’innovation dans secteur de la radio.